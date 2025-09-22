Alassio celebra Sandro Pertini: una statua per il Presidente partigiano

In occasione del 128° anniversario della nascita di Sandro Pertini, Alassio si prepara a rendere omaggio a uno dei protagonisti più amati della storia repubblicana italiana. Lunedì 25 settembre, giorno della sua nascita nel 1896 a Stella, in provincia di Savona, verrà inaugurata una statua a grandezza naturale dedicata all’ex Presidente della Repubblica, collocata in piazza Partigiani, nel cuore della città.

L’opera, firmata dall’artista Flavio Furlani, è stata presentata in anteprima dal sindaco Marco Melgrati, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: “Sarà un’occasione importante per rendere omaggio a uno dei presidenti più amati, figura immensa che ha saputo incarnare con la sua vita la forza della libertà, della giustizia, della democrazia e dell'impegno civile”.

La scelta di piazza Partigiani come sede permanente della statua non è casuale. È un richiamo diretto al passato di Pertini come partigiano durante la Resistenza, ruolo che lo vide in prima linea nella lotta contro il nazifascismo. La cerimonia avrà luogo proprio nell’anno in cui si celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia, conferendo all’iniziativa un ulteriore valore storico e simbolico.

All’evento prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose, oltre alle associazioni del territorio savonese, profondamente legate alla figura di Pertini. La sua storia personale, intrecciata con quella del Novecento italiano, resta ancora oggi un esempio di coerenza morale, passione politica e dedizione alla causa democratica.

Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985, è ricordato non solo per il suo passato di combattente per la libertà, ma anche per la sua capacità di comunicare con il popolo e per il forte senso di giustizia sociale che ha guidato tutta la sua vita.

Con la nuova statua, Alassio rafforza il legame con la memoria storica e rende vivo, nello spazio pubblico, il ricordo di una figura che ha rappresentato la parte migliore dell’Italia del dopoguerra.

