Al via “Salentoinbus 2025”, dal 14 giugno riparte il servizio voluto dalla Provincia di Lecce

“Abbiamo fatto un lavoro importante, in questi mesi, per rafforzare il servizio. Grazie al dirigente Roberto Serra e ai funzionari che hanno avuto un ruolo fondamentale, grazie al consigliere delegato ai Trasporti Paolo Greco e al delegato al Turismo Andrea Pulli. Abbiamo dato fiducia ai sindaci che ci hanno chiesto una mano per assicurare la mobilità a lavoratori, studenti, turisti, senza aumentare il carico di auto e di smog sulle nostre strade.” Con queste parole il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha aperto la conferenza stampa di presentazione di “SalentoinBus 2025”.

[/dc] Torna puntuale, infatti, l’atteso servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dall’Ente di Palazzo dei Celestini per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino durante l’estate, che sarà disponibile dal 14 giugno al 14 settembre, con possibilità di estensione fino al 21 settembre. “Abbiamo studiato le tratte, fatto l’analisi dei flussi e, oggi, presentiamo la più importante rete di servizi di trasporto che il Salento ha offerto negli ultimi anni. Una rete che riflette l’idea di un territorio vicino alle esigenze e alle richieste di chi lo abita e di chi lo visita. Questo significa fare politica e buona amministrazione. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto il miglior lavoro possibile” continua Minerva.

Ad illustrare la nuova edizione di SalentoinBus, con le principali novità, le caratteristiche e le modalità di effettuazione del servizio è stato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, insieme al dirigente del Servizio competente Roberto Serra. Presenti anche il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Paolo Greco (“Salentoinbus si conferma uno dei servizi principali di questa provincia. Quest’anno è stato fatto un lavoro di riorganizzazione complessiva attraverso una strategia condivisa con i vettori e tutti gli attori del territorio coinvolti”), il consigliere provinciale delegato ai Turismo Andrea Pulli (“Cerchiamo di dare un servizio efficiente a chi viene a visitare la nostra bellissima realtà. Siamo soddisfatti della linea tracciata”) e il funzionario del Servizio Trasporti provinciale Gabriele Tecci.

Ecco le principali novità e le info sul servizio.

Omogeneizzazione del programma di esercizio: rispetto alle edizioni precedenti il periodo di esercizio è stato esteso dal 14 giugno al 14 settembre compresi, prevedendo sempre lo stesso numero di corse. Si valuterà una possibile proroga sino al 21 settembre per le principali direttrici (Otranto-Gallipoli-Porto Cesareo-…), in relazione ai flussi di traffico registrati nel mese di settembre.

Le caratteristiche del servizio: 10 linee principali di collegamento tra il capoluogo e/o l’entroterra e le località costiere, integrate da altre 10 linee di supporto e ulteriori 10 linee complementari, che permettono di raggiungere praticamente tutto il territorio salentino.

Sono stati confermati i nuovi transiti introdotti nell’anno 2024 (Uggiano la Chiesa, Porto Selvaggio, Galatina). Nella rete delle linee di supporto sono stati inseriti i seguenti collegamenti:

Lecce-Surbo-Torre Rinalda-Torre Chianca

Monteroni-Arnesano-Magliano-Carmiano-Veglie-TorreLapillo-Porto Cesareo

Novoli-Campi-Guagnano-Salice-Veglie-Torre Lapillo-Porto Cesareo

Salve-Torre Pali-Acquarica/Presicce

Sannicola-Lido Conchiglie

Giuggianello-Minervino-Giurdignano-Uggiano-Otranto-Alimini-T.dell’Orso

S.Cesario-Caprarica-Martignano-Calimera-Melendugno-S.Foca-T.dell’Orso

Altri collegamenti. Stazione ferroviaria di Lecce: tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della stazione ferroviaria per l’opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; Aereoporti di Brindisi e Bari: raggiungibili con servizi regionali effettuati da SITA/SEAT in partenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d’Itria: raggiungibili con servizi regionali ed extraprovinciali effettuati da FSE/STB Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce: raggiungibili con servizi comunali effettuati da SGM in partenza da Lecce.

Rimodulazione orari: in base al numero ed alla distribuzione degli utenti negli ultimi anni, sono stati rimodulati gli orari delle corse di alcune linee.

Biglietti elettronici: al fine di fornire un’unica informazione alla clientela, anche quest’anno sarà disponibile il sistema di biglietteria elettronica, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica Itineris, sviluppata dal Consorzio Cotrap per la vendita di biglietti e prenotazione del posto.

Servizi di assistenza agli utenti: le informazioni sul servizio sono disponibili sul portale istituzionale della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it). Per informazioni telefoniche, si può contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero verde 800 242815.

Ad entrare nei particolari dell’edizione 2025 è stato il dirigente provinciale alla Pianificazione Servizi di Trasporto e Mobilità Roberto Serra: “Salentoinbus .ha continuato a crescere negli ultimi anni per venire incontro sempre di più alle esigenze dei Comuni e dei cittadini. Abbiamo costruito un servizio reticolato su tutto il territorio ed è esaustivo delle richieste. Oltre alle linee principali, è stato arricchito con linee di supporto e complementari, che legano Lecce e tutti i Comuni con il litorale e con l’entroterra. Rispetto alle precedente edizione, inoltre, abbiamo esteso il periodo di esercizio, con la possibilità di proroga al 21 settembre, in base al monitoraggio dei flussi che effettueremo sulle linee principali per Otranto, Gallipoli e Porto Cesareo. Abbiamo reso strutturali le 5 linee introdotte nel 2024 e rimodulato gli orari. Abbiamo rinnovato la grafica con il nuovo logo e il sito con tutte le informazioni. Questo è Salentoinbus ottimizzato, grazie anche alla collaborazione del Consorzio Cotrap, che esercita il servizio”.

