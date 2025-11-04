Agsm Aim Energia si aggiudica sei lotti Consip per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni

Importante successo per Agsm Aim Energia, società commerciale del Gruppo Agsm Aim, che si è aggiudicata sei lotti della gara Consip per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane nel biennio 2026-2027.

Le aree interessate coprono una parte significativa del territorio nazionale: Valle d’Aosta e Piemonte (Lotto 1), province di Milano e Lodi (Lotto 2), resto della Lombardia (Lotto 3), Sardegna e Liguria (Lotto 7), Umbria e Marche (Lotto 9) e Puglia e Basilicata (Lotto 14).

Grazie a questa aggiudicazione, l’azienda fornirà oltre 4,85 milioni di MWh di energia, per un valore complessivo stimato di oltre un miliardo di euro.

“Questo risultato consolida la nostra competitività e conferma la capacità di Agsm Aim Energia di essere un partner affidabile per le Pubbliche Amministrazioni italiane”, ha dichiarato Fabio Candeloro, consigliere delegato della società, sottolineando anche il successo ottenuto nei mesi scorsi con la Convenzione Gas GN17.

