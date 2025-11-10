Forum: Energie

Agsm Aim cresce: acquisito il Gruppo Global Power

Obiettivo è raggiungere 1,2 milioni di clienti e consolidare il ruolo di multiutility nazionale nella transizione energetica

Agsm Aim Energia ha completato l’acquisizione del Gruppo Global Power, attivo nella vendita di energia elettrica e gas con circa 50.000 punti di fornitura in tutta Italia, tra cui oltre 1.000 Comuni serviti.

L’operazione rafforza la presenza commerciale del Gruppo Agsm Aim e sostiene il Piano Industriale 2025-2030, con l’obiettivo di raggiungere 1,2 milioni di clienti e consolidare il ruolo di multiutility nazionale nella transizione energetica.

Federico Testa, presidente del Gruppo, sottolinea come l’acquisizione permetta di espandere l’offerta anche oltre i territori storici, mentre Alessandro Russo, AD, evidenzia il rafforzamento della copertura territoriale e la crescita strategica. Luca De Rosa, CEO di Global Power, aggiunge che l’integrazione valorizzerà know-how ed esperienza consolidata del gruppo acquisito.

