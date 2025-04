Agrigento, pubblicata la procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico comunale

Il Comune di Agrigento ha pubblicato la procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale con il metodo di cui all’offerta economicamente più vantaggiosa (art.108 c. 1, D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

Termini stabiliti - La concessione riguarderà un unico lotto comunale, per una produzione complessiva annuale pari a 908.574 v*Km di servizio TPL su gomma a base d’asta, per un totale di mesi 108, oltre al diritto di opzione per una proroga annuale a termine dei 9 anni da parte del Comune per ulteriori 12 mesi del servizio al fine di consentire l’individuazione del nuovo concessionario.

La suddivisione annua - Il valore stimato della concessione è pari a € 34.347.506,00 IVA esclusa, così suddiviso:

• Valore stimato dei ricavi da traffico e degli altri ricavi pari a: 9.311.467 Euro oltre IVA complessivi per i 9 anni di concessione e a 1.150.779 Euro oltre IVA per l’anno di opzione.

• Valore stimato del corrispettivo pubblico a base d’asta: 21.496.734 Euro oltre IVA complessivi per i 9 anni di concessione e a 2.388.526 Euro oltre IVA per l’anno di opzione.

Il bando, disponibile sul portale ufficiale a questo link ha scadenza fissata al 29 maggio 2025, ore 10:00.

