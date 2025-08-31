Aggressione al Pronto Soccorso di Imperia, ubriaco ferisce due infermieri e devasta sale del triage

Altro episodio di violenza negli ospedali, ieri sera un cittadino straniero ha aggredito due infermieri del Pronto Soccorso di Imperia.

L'uomo, di origine straniera, 41enne, già noto alle forze dell’ordine, all'imporvviso si è scagliato contro due operatori del personale sanitario, che hanno riportato ferite con prognosi importanti. A soqquadro la sala del triage dell'ospedale, devastato dall'uomo.

Solidarietà al personale e ferma condanna al gesto da parte del vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che scrive: “Massima solidarietà e vicinanza al personale sanitario dell’ospedale di Imperia e ai pazienti coinvolti nella violenta aggressione. È inaccettabile che chi rifiuta cure e regole sia ancora libero di circolare: questo individuo avrebbe dovuto essere espulso da tempo e non avrebbe mai dovuto trovarsi in un Pronto Soccorso, che deve restare un luogo sicuro per operatori e cittadini. La sicurezza viene prima di tutto: servono più tutele per chi lavora negli ospedali e il rispetto rigoroso delle espulsioni per chi non ha titolo a rimanere nel nostro Paese”.

