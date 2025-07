Agenzia TPL Brescia: nessun aumento dei biglietti nel 2025

Si è svolta la Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, organizzata dall’Agenzia del TPL di Brescia. L’evento, previsto dalla legge regionale e dallo statuto dell’Agenzia, rappresenta un momento istituzionale finalizzato a valutare l’andamento del servizio di Trasporto pubblico su gomma ne corso dell’anno passato e a illustrare le principali novità in fase di sviluppo nell’anno corrente. In occasione della conferenza, l’Agenzia annuncia come intende procedere in materia di adeguamento delle tariffe, provvedimento che viene in genere assunto ai primi di agosto, recependo le indicazioni regionali.

Partiamo proprio dalle tariffe: i modesti incrementi inflattivi del 2024 e il mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi di prestazione che l’Agenzia aveva fissato nello scorso mese di novembre hanno determinato un coefficiente di adeguamento dei biglietti prossimo all’1% sull’intero bacino. Ma gli incrementi dei prezzi decisi nel 2023, con cui l’Agenzia aveva contenuto gli incrementi degli abbonamenti maggiorando quelli dei biglietti di corsa semplice, permettono di compensare l’incremento dovuto nel 2025. “per il secondo anno consecutivo, interpretando la volontà degli enti soci, non aumenteremo il costo di biglietti e abbonamenti” – afferma il Presidente Giancarlo Gentilini – “venendo incontro alle aspettative degli utenti”.

Dopo il rinvio dell’adeguamento tariffario deciso dalla Regione nel 2024 e accettato dalle aziende in ragione della percentuale assai modesta, l’incremento cumulato del 2025 dunque non darà corso ad aumenti del costo di biglietti e abbonamenti per il pubblico.

Del resto, un aumento dei prezzi sarebbe più equo se rapportato ad un aumento della qualità offerta. Su questo punto l’Agenzia è stata chiara, il 2024 non è stato completamente positivo.

“il 2024 è un anno in cui indubbiamente ci sono state luci e ombre – continua Gentilini – a fronte di una produzione che complessivamente non è calata rispetto al 2023, dove per la mancanza di autisti l’Agenzia aveva dovuto concordare con le aziende riduzioni mirate dei servizi, nel 2024 la produzione non è calata ulteriormente e, anzi, abbiamo assistito ad un recupero di affidabilità complessiva del servizio, testimoniato anche da una decisa contrazione delle proteste e segnalazioni che sono giunte in Agenzia, che da oltre 900 del 2023 si sono attestate a poco più che 300”. “tuttavia con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 – sottolinea ancora il Presidente dell’Agenzia – abbiamo registrato una caduta dell’affidabilità negli orari di punta, con soppressioni delle corse percentualmente limitata (solo l’1,7% del totale ma significativo per i numeri dei passeggeri trasportati)”.

Nonostante il deciso miglioramento della qualità dei servizi offerti, testimoniato anche dal continuo miglioramento dei mezzi in servizio (l’età media dei poco meno degli 800 bus in servizio a Brescia e provincia è inferiore a 10 anni, meglio di quella italiana, e con una età che, nell’area urbana è addirittura di 8 anni, vicino alla media europea), di cui il Presidente ha dato atto nei suoi interventi alle aziende affidatarie, rimane l’obiettivo di migliorare l’efficienza del TPL in provincia. Per questo motivo l’Agenzia ha in corso numerose sperimentazioni, a partire dai sistemi a chiamata che si vorrebbe estendere sul lago di Garda e in città, dopo l’esperienza avviata a Sirmione, per non contare le varie modifiche introdotte sulle linee extraurbane e urbane per cercare di costruire un sistema integrato tra ferro e gomma, basato su linee di forza ad elevata frequenza (come la R-link 204 inaugurata lo scorso anno, primo esempio di linea inserita stabilmente nei quadri orari ferroviari in Lombardia) e linee complementari di adduzione, che nel 2025 sono comparse soprattutto nel quadrante sud occidentale della provincia (tra Brescia e Orzinuovi) e nella stessa città (con lo sdoppiamento della ex linea 7 tra Caino e Roncadelle per valorizzare l’interscambio con la metropolitana nelle fermate di Casazza e Brescia due).

Queste attività l’agenzia le sta portando avanti parallelamente alla revisione del Programma di Bacino, lo strumento di pianificazione a lungo termine che servirà da base per la redazione dei capitolati delle future gare, che nel 2026 dovranno necessariamente essere bandite.

“uno stretto coordinamento con il territorio è indispensabile per utilizzare al meglio le poche risorse disponibili a disposizione dell’Agenzia, sia economiche che tecniche” – afferma in conclusione della conferenza il Presidente Gentilini – “e il ruolo delle amministrazioni comunali, oggi socie dell’Agenzia, deve essere proattivo anche nei confronti delle riforma della governance dell’agenzia stessa, innescata dal processo di revisione della legge regionale 6/2012, avviato di recente dalla regione”. “ oltre a sostenere economicamente le iniziative di nuovi servizi richiesti all’Agenzia – è l’appello finale del Presidente – “i sindaci debbono considerare con attenzione quello che accadrà alla struttura stessa dell’Agenzia con la nuova riforma, per poter continuare ad essere protagonisti e non subalterni rispetto alle decisioni sul TPL che interessano i propri territori, in un’era di grandi cambiamenti e accresciute necessità di spostamento che riguarderanno in futuro una sempre maggiore percentuale della popolazione residente, per effetto dell’invecchiamento generalizzato e delle nuove esigenze determinate dalla ripianificazione dei servizi essenziali come quelli sanitari”.

Oltre alla necessità di avere risorse certe a disposizione, l’Agenzia ha ora bisogno anche del sostegno degli enti locali, imprese e istituzioni che determinano la domanda di trasporto, per una pianificazione che sia sempre più integrata e adeguata alle esigenze. Nel dibattito che ha chiuso la conferenza locale il concetto è stato anche ribadito dagli intervenuti, tra tutti il sindaco di Roccafranca Franzelli, che ha ringraziato l’Agenzia per il lavoro svolto sino ad oggi per la risoluzione dei problemi puntuali del territorio e per il miglioramento, apprezzato dei cittadini, della qualità offerta dei servizi di trasporto, ed ha assicurato un sostegno e collaborazione piena per il prossimo futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.