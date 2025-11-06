Africa, boom dell'energia solare: +60% di importazione pannelli fotovoltaici dalla Cina
di R.S.
Oltre 20 Paesi investono nelle rinnovabili. Ma 600 milioni di persone restano senza elettricità
Una piccola rivoluzione solare sta cambiando il volto dell’Africa. Nel 2025 le importazioni di pannelli dalla Cina sono aumentate del 60%, raggiungendo 15 gigawatt di capacità nel solo primo semestre. Ventidue Paesi, dalla Nigeria alla Sierra Leone, stanno puntando sul fotovoltaico per garantire energia stabile a milioni di cittadini.
Solo il 4% della produzione solare globale è oggi in Africa, ma la crescita è rapida. In Nigeria, una mini-rete alimentata dal sole fornisce elettricità anche alla residenza presidenziale, in un Paese dove la rete tradizionale resta fragile.
Il solare offre risparmi immediati: in Nigeria, l’eliminazione del gasolio può ripagare un impianto in sei mesi. Ma le sfide restano enormi: 600 milioni di africani non hanno ancora accesso all’elettricità.
“L’energia rinnovabile non è solo un’opportunità, è una necessità urgente”, afferma Melaku Yirga di Mercy Corps. Senza finanziamenti internazionali adeguati, avvertono gli esperti, gli obiettivi di sviluppo e adattamento climatico resteranno lontani.
