Africa, boom dell'energia solare: +60% di importazione pannelli fotovoltaici dalla Cina

Una piccola rivoluzione solare sta cambiando il volto dell’Africa. Nel 2025 le importazioni di pannelli dalla Cina sono aumentate del 60%, raggiungendo 15 gigawatt di capacità nel solo primo semestre. Ventidue Paesi, dalla Nigeria alla Sierra Leone, stanno puntando sul fotovoltaico per garantire energia stabile a milioni di cittadini.

Solo il 4% della produzione solare globale è oggi in Africa, ma la crescita è rapida. In Nigeria, una mini-rete alimentata dal sole fornisce elettricità anche alla residenza presidenziale, in un Paese dove la rete tradizionale resta fragile.

Il solare offre risparmi immediati: in Nigeria, l’eliminazione del gasolio può ripagare un impianto in sei mesi. Ma le sfide restano enormi: 600 milioni di africani non hanno ancora accesso all’elettricità.

“L’energia rinnovabile non è solo un’opportunità, è una necessità urgente”, afferma Melaku Yirga di Mercy Corps. Senza finanziamenti internazionali adeguati, avvertono gli esperti, gli obiettivi di sviluppo e adattamento climatico resteranno lontani.

