Aeroporto di Genova: nuovo volo per Dublino e "patto" con il Savonese e il Tigullio

di Redazione

L'assessore comunale Gaggero: "Inauguriamo una nuova modalità di collaborazione tra il Comune e lo scalo nella prospettiva di coinvolgere altri territori"

Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta verso Dublino come parte integrante dell'operativo invernale 2022 da Genova.

Per celebrare questa nuova rotta, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19.99 euro per viaggiare fino alla fine di marzo 2023. "L'apertura di questa nuova rotta da Genova, rafforza il nostro impegno nell'aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound verso Genova e la Liguria. Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al Governo italiano di eliminare la tassa sul turismo su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair", ha detto il country manager di Ryanair per l'Italia Mauro Bolla.

"Questo è un momento molto importante per la nostra città perché inauguriamo una muova modalità di collaborazione tra il Comune e l'Aeroporto che ha funzionato da catalizzatore per allargare la collaborazione con altri territori, come quello savonese e il Tigullio, una collaborazione che ci consente di studiare nuove rotte che pensino all'incoming non solo sui voli stagionali o sull'outgoing. Questa sinergia ci dà la possibilità di attrarre l'interesse dei vettori, interesse che viene alimentato dalle naturali caratteristiche di Genova e che la stanno rendendo sempre più una destinazione turistica apprezzata e conosciuta nonché un hub crocieristico per i viaggiatori del nord Europa", spiega l'assessore allo sviluppo economico, turistico e al marketing territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero.

"Quello che presentiamo oggi, è un nuovo metodo che abbiamo deciso di adottare alla fine dell'estate 2020, quando le piste degli aeroporti erano vuote e le compagnie stavano iniziando a muoversi per programmare nuovi voli. Abbiamo deciso che la ripartenza dell'aeroporto di Genova, di cui la Camera di Commercio è socio, dovesse essere incentrata sull'incoming turistico e per questo abbiamo chiamato al tavolo gli albergatori maggiormente interessati dalle ricadute di questa strategia: i genovesi, i savonesi e quelli del levante genovese. Grazie a un uso ragionato delle risorse dei vari tavoli dell'imposta di soggiorno - ha concluso Caviglia - abbiamo costruito una road map che oggi, con l'annuncio del collegamento di Dublino, inizia a dare i primi frutti. Ma il nostro percorso non si ferma qui, vogliamo continuare a crescere e siamo determinati a farlo, tutti insieme e per questo abbiamo anche chiesto alla Regione Liguria di sostenere campagne di comunicazione che possano incentivare i vettori che vorranno insediare nuove basi aere a Genova".

"Con questo nuovo volo - ha aggiunto Il presidente dell'Aeroporto di Genova, Paolo Odone - Genova e la Liguria si collegano a un'importante capitale europea. Siamo certi che questo collegamento contribuirà al turismo verso la nostra regione e il suo capoluogo, ma sarà anche apprezzato dai tanti liguri che vorranno partire alla scoperta dell'Irlanda. Siamo grati a Ryanair, che con questo nuovo volo si conferma la prima compagnia a Genova per numero di rotte, ma anche al Comune di Genova, alla Camera di Commercio e agli altri partner locali che hanno deciso di promuovere il nostro territorio sui mercati esteri per stimolare l'incremento della connettività del nostro territorio".