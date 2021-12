Aeroporto di Genova, continua crescita. Odone: "Ryanair ci corteggia, fa molto piacere"

di Edoardo Cozza

Il presidente dello scalo genovese: "Questo interessa della compagnia è molto gratificante e ora ampliamo l'aerostazione con un progetto da 20 milioni"

All'aeroporto di Genova vi sono novità in vista. Innanzitutto c'è un interesse molto forte da parte delle compagnie aeree, come sottolinea il presidente dello scalo Paolo Odone: "Abbiamo un segno di attenzione molto forte. Soprattutto Ryanair ci corteggia, è come se fosse una bella donna se non la più bella e questo fa piacere".

E ora in vista ci sono importanti lavori: "Grazie ai fondi della Regione Liguria e quelli legati ala situazione del Morandi, oltre a soldi nostri, facciamo partire un progetto da 20 milioni di euro con Signorini, Toti, Bucci Enac e il nostro cda: vi sono 5mila metri quadri per la nuova aerostazione: un ampliamento che serve e che arriva dopo parecchio tempo".