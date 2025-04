Vacanze di primavera, secondo le Ferrovie oltre 27 milioni in viaggio sui binari

Oltre 27 milioni di persone scelgono il treno per muoversi durante i ponti di primavera, tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Il Gruppo FS potenzia corse, posti disponibili e soluzioni integrate per rispondere alla domanda in crescita, puntando su sostenibilità e capillarità dell’offerta.

Alta velocità – Per garantire maggiore frequenza nei giorni a più alta domanda, Trenitalia ha previsto sei Frecciarossa aggiuntivi tra Milano, Roma e Napoli, oltre a treni in doppia composizione. Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Puglia e tra Milano e la Calabria. Attivati anche collegamenti extra tra Milano e Pescara, e tra Bolzano e Pescara, nelle giornate del 1°, 4 e 31 maggio e 2 giugno.

Collegamenti – Otto Frecciarossa fermeranno a Riccione nelle giornate più affollate, arrivando a dodici collegamenti al giorno. Dal 18 aprile sono operativi quattro nuovi FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento, con partenze da Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze e Roma. Restano attivi i servizi treno+bus per Assisi, Perugia e Matera.

Intercity – Cresce l’utilizzo degli Intercity Notte, scelti nel 2024 da oltre due milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto all’anno precedente. Apprezzati per la possibilità di viaggiare di notte e arrivare a destinazione al mattino, questi treni confermano la tendenza anche nel 2025.

Eurocity – Positivo il dato sui collegamenti da e per la Svizzera, grazie alla riapertura del Tunnel del Gottardo e alla riattivazione delle fermate su Genova e Bologna, che registrano un incremento degli arrivi.

Treni regionali – Il Regionale permette di raggiungere circa 1.700 località italiane, con una rete che tocca tutte le regioni. La domanda cresce per destinazioni turistiche, borghi e città d’arte come Roma, Napoli, Firenze e Venezia, ma anche per mete meno battute come Spoleto, Fermo o Cortona.

Itinerari tematici – In Sicilia tornano i collegamenti stagionali Taormina Line, Barocco Line e Cefalù Line. In Puglia riparte il Salento Line, mentre nel Lazio torna il Castelli Romani Line. In Toscana sono attivi l’Etruschi Line e il Tuscany Line. A questi si aggiungono collegamenti verso i principali parchi archeologici della Campania.

Sicilia Express – Per il ponte pasquale è stato riattivato il Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani, in collaborazione con la Regione Siciliana, per consentire ai residenti al Nord il rientro. Le corse, da Torino a Palermo e Siracusa, sono previste il 17 aprile con ritorno il 26.

Busitalia – Potenziata l’offerta con collegamenti verso aeroporti, località turistiche e culturali. Rafforzati i servizi in Umbria, come Assisi Link e Umbria Airlink, e quelli verso le isole del Trasimeno. Confermati i link in Veneto e Umbria e i collegamenti diretti da Firenze all’outlet The Mall. Attivi anche gli Airlink per gli aeroporti di Salerno, Bergamo e Venezia.

