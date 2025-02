Aeroporto di Genova e Gaslini, un ponte aereo per salvare vite: in 13 anni aiutati 3.100 bambini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un volo per la vita – L’Aeroporto di Genova ha aderito all’Airport Day, evento nazionale promosso da Assaeroporti per valorizzare il ruolo strategico del trasporto aereo. In questa occasione, lo scalo ha messo al centro il progetto “In volo per la vita”, nato in collaborazione con Flying Angels Foundation e l’Ospedale Gaslini per garantire a bambini gravemente malati un accesso rapido alle cure mediche.

Il Manifesto degli aeroporti – L’Airport Day ha coinvolto gli scali italiani con un focus su temi chiave del settore: inclusione, sostenibilità, innovazione e sviluppo economico. Il Manifesto degli Aeroporti Italiani ribadisce l’importanza degli scali come hub di mobilità, con un occhio di riguardo alla responsabilità sociale.

Flying Angels, una missione salvavita – Fondata a Genova nel 2012, Flying Angels Foundation è l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambini malati, finanziando voli per pazienti e famiglie o per équipe mediche in missione. Dal 2022, il progetto “Angeli Custodi” offre assistenza in aeroporto ai piccoli pazienti in arrivo.

Numeri e risultati – “Dal 2012, abbiamo aiutato oltre 3.100 bambini da più di 90 Paesi, finanziando circa 6.000 biglietti aerei. Solo al Gaslini, sono stati curati 250 piccoli pazienti, di cui 112 atterrati a Genova”, ha dichiarato Vittorio Doria Lamba, vicepresidente di Flying Angels.

Il ruolo del Gaslini – Il Gaslini, centro di eccellenza pediatrica, accoglie ogni anno pazienti da tutta Italia e dall’estero. “Grazie alla collaborazione con l’Aeroporto e Flying Angels, abbiamo garantito cure a bambini da 65 Paesi”, ha spiegato il direttore generale Renato Botti.

Trasporto sanitario aereo – La Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini dispone di un Centro Trasporto paziente critico, con équipe specializzate che operano via ambulanza, elicottero e aereo. “Il trasporto aereo di emergenza è essenziale per salvare vite, e la sinergia con l’Aeroporto di Genova è fondamentale”, ha sottolineato Andrea Moscatelli, responsabile della Terapia Intensiva.

Un ponte per la speranza – L’Airport Day ha ribadito che il trasporto aereo non è solo un motore economico, ma anche uno strumento di solidarietà. L’impegno congiunto di Aeroporto di Genova, Flying Angels e Gaslini dimostra come la collaborazione possa trasformare un viaggio in una possibilità di vita.

