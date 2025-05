Aeroporti di Napoli e Salerno, 2024 da record: 12,7mln di passeggeri

Il Consiglio di Amministrazione di GESAC S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e confermato la leadership aziendale, rinnovando per un ulteriore triennio le cariche di Carlo Borgomeo come Presidente e di Roberto Barbieri nel ruolo di Amministratore Delegato.

La brillante gestione operativa e strategica si è tradotta in una crescita economica per l’Azienda, un incremento qualitativo e quantitativo del traffico e significativi investimenti mirati, in particolare, allo start up dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.

Con 12,7 milioni di passeggeri nel 2024, lo scalo di Napoli ha registrato il miglior risultato di sempre. La crescita ha riguardato in particolare il traffico internazionale, connotato da una più spiccata vocazione intercontinentale grazie ai voli diretti con gli Stati Uniti, e dall’espansione dei collegamenti point-to-point e verso i principali hub. Lo sviluppo del traffico ha determinato un netto miglioramento della connettività, ovvero la capacità dello scalo di garantire collegamenti diretti o con un solo transito verso destinazioni globali. Tra il 2019 e il 2024, mentre la media europea ha registrato un calo del 9%, la connettività dell’Aeroporto di Napoli è cresciuta del 20%.

A fronte di un incremento del traffico passeggeri del 2,1% rispetto al 2023, i movimenti (decolli e atterraggi) sono rimasti sostanzialmente invariati, grazie al maggiore riempimento degli aerei e all’impiego di aeromobili di maggiori dimensioni. Il dato conferma l’impegno della Società in tema di sostenibilità, come dimostrato dal prestigioso riconoscimento ottenuto nel 2024: Napoli è stato il primo aeroporto in Italia, e GESAC la decima società di gestione aeroportuale al mondo, a raggiungere il livello ACA 5 (Airport Carbon Accreditation), il massimo grado di certificazione ambientale in ambito aeroportuale. Il livello 5 attesta che l’Aeroporto di Napoli è stato non solo in grado di azzerare le proprie emissioni, ma anche di ridurre quelle generate dall’intero ecosistema aeroportuale attraverso l’attuazione di un articolato piano di decarbonizzazione.

Il 2024 ha segnato, inoltre, un momento storico per GESAC che lo scorso 11 luglio ha riaperto al traffico commerciale l’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori. Gli investimenti, concentrati sull’allungamento della pista e le infrastrutture di volo, hanno consentito di accogliere collegamenti di linea, sia nazionali che internazionali, traffico charter e di aviazione generale (voli privati). Grazie alla posizione strategica dell’aeroporto e alla qualificata offerta voli proposta, nei primi sei mesi di operatività (luglio-dicembre 2024), lo scalo ha accolto circa 180.000 passeggeri.

Nel corso del 2024, GESAC ha realizzato investimenti per circa 45 milioni di euro, di cui 28 destinati al Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Salerno, chiudendo l’esercizio con un utile dopo le tasse di 39,8 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 2023, e un margine operativo lordo – EBITDA – pari a circa 76,8 milioni di euro.

“Gli aeroporti rappresentano non solo infrastrutture di mobilità, ma motori di sviluppo economico, occupazionale e sociale, come attesta un recente studio condotto da Nomisma che evidenzia come l’Aeroporto di Napoli contribuisca per il 4,2% al PIL regionale, generando oltre 112.000 posti di lavoro fra occupazione diretta, indiretta e indotta. In un contesto caratterizzato dalla crescita del traffico aereo, da una domanda in espansione trainata dall’attrattività turistica della regione e dal progressivo potenziamento dello scalo di Salerno, GESAC è oggi impegnata a tracciare le linee guida del futuro del sistema aeroportuale campano, in un’ottica di innovazione, efficienza e sostenibilità” ha commentato l’Amministratore Delegato Roberto Barbieri.

