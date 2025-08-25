Addio Sidio Corradi, domani i funerali a Genova. Poi corteo fino allo stadio 'Ferraris'

Si terranno domani, martedì 26 agosto, alle 12.30 nella Basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano i funerali di Sidio Corradi, storica bandiera del Genoa, recentemente scomparso all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. (leggi qui - Genoa in lutto, è morto Sidio Corradi indimenticabile bomber beat)

Dopo la funzione partirà un corteo in auto verso lo stadio "Luigi Ferraris", dove vi sarà una sosta simbolica e un momento di raccoglimento dei famliari presso la Gradinata Nord. Successivamente il corteo proseguirà per il cimitero di Staglieno, dove il feretro resterà in attesa della cremazione. Le ceneri saranno poi tumulate al cimitero di Cesena, nella cappella di famiglia.

