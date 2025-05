Addio a Gianni Vasino, volto storico del calcio in tv. A Telenord "ingaggio" come telecronista il cardinal Bertone

E' morto a 88 anni Gianni Vasino, popolarissimo volto del calcio in tv prima nella Rai, soprattutto a 90° Minuto di cui era uno dei protagonisti fissi, e poi nell'emittenza privata. Per Telenord realizzò un colpo storico: ingaggiò il cardinal Tarcisio Bertone, allora arcivescovo di Genova e poi Segretario di Stato vaticano durante il pontificato di Benedetto XVI, come telecronista prima di Sampdoria-Juventus (11 gennaio 2004) e poi di Genoa-Torino (15 febbraio 2004).

La notizia di un alto prelato davanti ad un microfono per commentare un partita di calcio, il primo al mondo, richiamò l’interesse anche della BBC e della CNN. "Sono un tifoso bianconero - ammise il cardinale - per questo ho esordito con la radiocronaca della Juve ma, per par condicio, salgo in tribuna stampa anche per il Torino".

Nato a Serravalle di Berra, nel Ferrarese il 5 novembre 1936, Vasino si era trasferito con la famiglia a Sanremo, dove mosse i primi passi nel mondo del giornalismo collaborando con alcuni quotidiani locali.

Nel 1960 si spostò a Milano per lavorare con il Corriere Lombardo, un quotidiano del pomeriggio. Successivamente tornò a Genova per unirsi alla redazione de Il Nuovo Cittadino, dove ottenne il titolo di giornalista professionista. Il 1968 segnò una svolta nella sua carriera: superò le selezioni regionali del concorso Rai per radiotelecronisti. Dopo un corso di formazione di otto mesi a Roma, seguito da docenti del calibro di Paolo Valenti e Umberto Eco, fu assunto dalla sede Rai di Genova nel 1970. Qui si occupò principalmente di cronaca nera e sport.

Fu proprio Paolo Valenti a volerlo nel team di 90º minuto, trasmissione con cui raggiunse una vasta notorietà. Per seguire più da vicino le partite di Milan, Inter e Atalanta, fece per anni la spola tra Genova e Milano, fino a quando, nel 1974, si stabilì nella redazione sportiva milanese. In questo ruolo, si dedicò alla cronaca calcistica e ad altri sport, in particolare quelli acquatici, commentando numerosi eventi internazionali come Olimpiadi e campionati mondiali ed europei.

Nel 1992 fu nominato caporedattore. Dal 1990 al 1995 fu alla conduzione, insieme a Mariolino Corso, della trasmissione sportiva A Tutta B, dedicata alla Serie B e in onda il lunedì pomeriggio su Rai 3. Pur lasciando le telecamere, mantenne la responsabilità per gli sport acquatici e curò la rubrica di pallamano Di mano in mano fino al 1995, anno in cui lasciò la Rai e tornò definitivamente a Genova, dove risiedeva la sua famiglia.

Tra gli episodi curiosi della sua carriera spicca la partecipazione, nel 1989, al Rally di Montecarlo come navigatore di Dario Cerrato, a bordo di una Lancia Delta HF Integrale sponsorizzata da Shell e Rai 2. La coppia concluse la gara al settimo posto assoluto.

Per il Tg2 delle 13 ideò il programma Come noi, dedicato ai temi della disabilità.

Negli anni successivi collaborò con varie emittenti televisive e radiofoniche private, tra cui Telenord.

Oltre alla carriera televisiva, Vasino si è distinto anche come autore: ha pubblicato Malavita a Genova, un saggio sulle origini delle Brigate Rosse, e Bandiere ombra e armatori fantasma, incentrato sul fenomeno delle cosiddette "carrette del mare".

Nel 2014 ha raccolto le memorie della sua carriera nel libro Da 90º minuto alle Olimpiadi. Cronache di 30 anni di sport, edito da De Ferrari.

"Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista che ha fatto parte della nostra famiglia televisiva scrivendo una pagina memorabile con le telecronache al Ferraris insieme con il cardinal Tarcisio Bertone. Porgiamo commossi le nostre condoglianze alla famiglia", dichiara l'editore di Telenord Massimiliano Monti insieme con il padre Alberto, fondatore del gruppo. Alle condoglianze si uniscono i direttori Matteo Cantile e Maurizio Michieli, la redazione, il personale tecnico e l'amministrazione di Telenord.

