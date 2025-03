Acquisto aree piazzale Facchini, maggioranza convoca commissione due ore dopo la conferenza stampa. Opposizioni in rivolta

La convocazione di una conferenza stampa da parte del Comune per presentare l'acquisto delle aree di piazzale Facchini (di proprietà di Rfi) ha mandato su tutte le furie l'opposizione: il motivo è che la commissione dove si dovrebbe affrontare il tema è stata fissata due ore dopo la presentazione alla stampa. Entrambi gli eventi si dovrebbero tenere domani: la conferenza stampa alle 11.00 e la commissione alle 13.30.

Polemiche - Ad accorgersi della situazione è stata la consigliera di Azione Cristina Lodi, che ha 'minacciato' la maggioranza di presentarsi in conferenza stampa insieme a cittadini e opposizioni. "Trovo inaccettabile che la giunta faccia una conferenza stampa presentando una decisione prima che la stessa sia passata in commissione e in consiglio comunale - ha dichiarato -. Ormai l’aula non ha più senso : per la giunta di destra e’ solo importate la campagna elettorale usando il ruolo del candidato a facente funzioni di sindaco".

"Farsi l’ennesimo teatrino autoreferenziale prima di venire in commissione a spiegare i dettagli dell’operazione è l’ennesima mancanza di rispetto di chi rappresenta la cittadinanza - commenta Filippo Bruzzone della Lista Rossoverde -. Credo che la comunità genovese abbia diritto ad una amministrazione più seria, fatta più di confronti e meno di passerelle".

Le aree - Pochi giorni fa, il 3 marzo, era stato dato l'annuncio della spesa che il Comune dovrà affrontare per completare l'acquisto, pari a 7,8 milioni. Per queste aree sono stati individuati tre scenari. Uno è rappresentato dalla creazione di spazi per le imprese - incubatori di startup, uffici per il coworking - e aree sportive; il secondo prevede un'estensione del polo scolastico con l'aggiunta di asilo nido e scuole per l'infanzia fino alle medie. Il terzo scenario è la classica via di mezzo, con una parte di polo scolastico e una parte degli spazi dedicata alle aziende. L'altro filo conduttore è rappresentato dalla realizzazione di parcheggi, di cui il quartiere ha enorme bisogno, soprattutto in questo periodo dove molti posti auto sono stati occupati dai cantieri di ferrovie e metropolitana.

