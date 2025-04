Abruzzo: Marsilio e D’Annuntiis, bus elettrici lungo asse Pescara-Montesilvano solo primo passo

“Considero surreale che, dopo trent’anni, si debba inaugurare, anche con una certa tensione, la linea di un autobus elettrico che dovrebbe essere la normalità nel mondo evoluto e civilizzato di tutto l’Occidente”.

Lo ha dichiarato a Pescara, nella sede di via Don Orione della Tua S.p.A., il presidente della Regione, Marco Marsilio, nella conferenza stampa di presentazione della linea “La Verde”, il nuovo servizio urbano che collega Pescara a Montesilvano e viceversa con bus elettrici della Tua S.p.A. La prima corsa è partita alle 6:25 da Piazza della Repubblica, Pescara, ed è arrivata 19 minuti dopo al terminal del pala Dean Martin di Montesilvano.

“Dovrebbe essere un dovere per le pubbliche amministrazioni, – ha aggiunto – fare in modo che siano operativi mezzi di trasporto pubblico ecologici che abbattano tempi di percorrenza e inquinamento e permettano, al tempo stesso, ad un’area metropolitana di essere tale per davvero. Noi ci siamo riusciti, – ha proseguito – anche se tra mille polemiche, tanti ricorsi e troppi ritardi e abbiamo dovuto faticare le proverbiali sette camice per arrivare a questo risultato. Entro pochi mesi, – ha spiegato – completeremo il lavoro con il filobus e spero che, avendo messo in funzione il primo lotto, potremo intercettare quei finanziamenti che, nel passato recente, sono svaniti, anche se non per nostra responsabilità, e che invece ci servirebbero per completare i lotti successivi e proseguire verso Francavilla al Mare da un lato e verso l’aeroporto e Chieti Scalo dall’altro. L’obiettivo finale – ha concluso Marsilio – è innervare finalmente tutta l’area metropolitana e consentire una mobilità ecologica a basso costo che vada incontro ai più deboli, cioè a quelli che non si possono permettere l’automezzo privato, oltre ad abbattere tempi di percorrenza, inquinamento e costi del trasporto pubblico locale”. L’assessore con delega ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, dal canto suo, ha ricordato come sia stata data “un’accelerata che poi si è materializzata con il pronunciamento del Consiglio di Stato, favorevole alle ragioni di Regione, Comune di Pescara e Tua. Quindi, in meno di due anni, – ha proseguito- si è riusciti a completare l’intervento, ad ottenere tutte le autorizzazioni e a far partire il servizio. Nello specifico, – ha concluso D’Annuntiis – per quello che è stato fatto nell’ultimo mese, vorrei ringraziare soprattutto il mio Dipartimento ed in particolar modo il direttore Giancarlo Misantoni”.

