Abruzzo, consegnato da Trenitalia il quarto treno elettrico

Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale – brand di Trenitalia (Gruppo FS) è stato presentato, questo pomeriggio, alla stazione di Pescara Centrale. Alla consegna è intervenuto il presidente della Regione, Marco Marsilio. Presenti anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ed il Direttore regionale Abruzzo di Trenitalia, Bruna Di Domenico.

“Si tratta del quarto di cinque treni che abbiamo acquistato, investendo circa 30 milioni nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia – ha ricordato Marsilio – e c’è da dire che, insieme a Trenitalia che ringrazio per la puntualità, stiamo rispettando pienamente tutte le tempistiche. Il prossimo treno elettrico, il quinto e ultimo, – ha aggiunto il Presidente – arriverà entro fine anno. Va detto, inoltre, che questo è il primo treno in Italia a poter ospitare fino a 20 posti per le biciclette. Un esempio di sostenibilità per un mezzo di trasporto, che è già di per sé sostenibile poiché si muove con l’elettricità, sposta tantissime persone in un’unica soluzione e favorisce, al tempo stesso, la mobilità dolce rappresentata dalle due ruote, un altro degli obiettivi sul quale stiamo puntando molto”.

Sale così a 23 il numero dei treni monopiano di ultima generazione in circolazione in Abruzzo – 13 elettrici e 10 ad alimentazione diesel – che hanno già contribuito ad innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto (91,9% è l’indice di puntualità registrata dai treni regionali) e ad abbassare l’età media dei convogli abruzzesi.

Il piano di investimenti supera 181 milioni di euro, dei quali 152,6 sono a carico di Trenitalia mentre 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo (con fondi PNRR per oltre 16 milioni e la restante parte con fondi ministeriali). Più di 34 milioni di euro sono stati dedicati all’acquisto dei 5 nuovi treni di ultima generazione, che contribuiranno ad abbassare ulteriormente l’età media dei convogli in circolazione in Abruzzo, che dai 20 anni del 2023 scenderà ai 15 del 2027.

