A12, traffico bloccato tra Genova Nervi e Genova Est
di R.C.
Sulla A12, in direzione Genova, si segnalano forti disagi alla circolazione a causa di un blocco del traffico nel tratto compreso tra gli svincoli di Genova Nervi e Genova Est. Le cause del rallentamento sono in corso di accertamento.
Si stanno formando code che coinvolgono anche gli svincoli urbani limitrofi. Si consiglia, ove possibile, di evitare l’ingresso in autostrada da Genova Nervi e di utilizzare la viabilità ordinaria o percorsi alternativi, come l'uscita anticipata a Recco o l'utilizzo della rete cittadina.
(in aggiornamento)
