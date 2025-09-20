A10: disagi a Pra' e sulla viabilità ordinaria per l'eccesso di traffico pesante

Mattinata di disagi sulla A10 e sulle strade limitrofe al casello di Genova Pra', dove si registrano pesanti rallentamenti a causa del traffico intenso di mezzi pesanti. I camion, incolonnati sin dalle prime ore del giorno, avanzano lentamente verso l'uscita, generando lunghe code sia in autostrada che lungo la viabilità ordinaria.

Questa congestione è legata a una doppia dinamica: da un lato, alcuni autotrasportatori hanno anticipato lo sciopero indetto per lunedì 22 settembre, promosso dai sindacati di base; dall'altro, c’è chi sta recuperando le consegne saltate a causa della protesta di ieri, con il varco Etiopia chiuso per ore a causa dell'agitazione per Gaza.

Il risultato è un’intensa concentrazione di tir diretti alle banchine, che ha portato a un blocco parziale della corsia di destra della A10 in direzione dello svincolo di Genova Pra’.

La situazione resta complicata anche sulla A26, in particolare nel tratto tra Masone e l'allaccio con la A10, dove persistono rallentamenti nei pressi del casello.

