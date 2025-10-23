Attualità

A Sturla nasce Portofranco: il nuovo centro gratuito di aiuto allo studio

di Roberto Rasia - Luca Pandimiglio

Idea per sostenere gli studenti nella fase difficile della didattica e dell'apprendimento

Assoclima

A Sturla prende il via il progetto Portofranco, un centro gratuito di aiuti allo studio. In studio con Roberto Rasia, Marina Guariniello, responsabile del progetto, mentre in collegamento con Luca Pandimiglio è presente il volontario Luca Chiusano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: