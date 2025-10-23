A Sturla nasce Portofranco: il nuovo centro gratuito di aiuto allo studio
di Roberto Rasia - Luca Pandimiglio
Idea per sostenere gli studenti nella fase difficile della didattica e dell'apprendimento
A Sturla prende il via il progetto Portofranco, un centro gratuito di aiuti allo studio. In studio con Roberto Rasia, Marina Guariniello, responsabile del progetto, mentre in collegamento con Luca Pandimiglio è presente il volontario Luca Chiusano.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sabato mattina con doppia inaugurazione a Montoggio e Sant'Olcese: piazza più ponte
23/10/2025
di Gilberto Volpara
Nervi inaugura un co-housing innovativo dedicato agli anziani
23/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Maltempo: chiusura anticipata dell'allerta arancione su Centro e Levante ligure
23/10/2025
di Carlotta Nicoletti