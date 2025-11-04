A Scignoria! le note genovesi di Irene Celle con il maestro Bernardo Pellegrini, i quesiti del Prof Bampi
di Gilberto Volpara
E' l'appuntamento fisso del giovedì sera di Telenord: Scignoria! torna nella prima settimana di novembre con una puntata pirotecnica. Musica affidata al duo Celle-Pellegrini fin d'ora alle prese con un'emozionante interpretazione di Ma se ghe penso (vedi foto). Inoltre, le incursioni di Mike fC e dell'allieva di lingua genovese, Federica Favilli.
In studio, assieme al professor Franco Bampi, innumerevoli ospiti e tra questi l'attrice Bianca Podestà, quasi 90 anni e non sentirli costantemente in scena nel nome della tradizione ligure.
Inoltre, protagonista attivo il pubblico da casa alle prese con le risposte agli interrogativi su parole e modi di dire ormai desueti. Tra le storie speciali, quella di un campanaro da record.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:scignoria! bampi celle
Condividi:
Altre notizie
Isola del Cantone: boom d’iscrizioni al doposcuola gratuito grazie alle indennità comunali
04/11/2025
di Gilberto Volpara
A Telenord la storia del Carlo Felice, da cratere bellico a simbolo di rinascita
04/11/2025
di Redazione
Telenord alla scoperta dell'agricoltura a Vesima: verdure fresche ogni martedì e venerdì
04/11/2025
di Anna Li Vigni
Plastic Free ripulisce Bolzaneto: appuntamento sabato 8 novembre in Piazza Rissotto
04/11/2025
di Redazione