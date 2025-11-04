Attualità

A Scignoria! le note genovesi di Irene Celle con il maestro Bernardo Pellegrini, i quesiti del Prof Bampi

di Gilberto Volpara

35 sec
E' l'appuntamento fisso del giovedì sera di Telenord: Scignoria! torna nella prima settimana di novembre con una puntata pirotecnica. Musica affidata al duo Celle-Pellegrini fin d'ora alle prese con un'emozionante interpretazione di Ma se ghe penso (vedi foto). Inoltre, le incursioni di Mike fC e dell'allieva di lingua genovese, Federica Favilli. 

 

In studio, assieme al professor Franco Bampi, innumerevoli ospiti e tra questi l'attrice Bianca Podestà, quasi 90 anni e non sentirli costantemente in scena nel nome della tradizione ligure. 

 

Inoltre, protagonista attivo il pubblico da casa alle prese con le risposte agli interrogativi su parole e modi di dire ormai desueti. Tra le storie speciali, quella di un campanaro da record. 

scignoria! bampi celle

