Attualità

L'emozionante Ave Maria in genovese del soprano Celle con il maestro Pellegrini a Scignoria!

di Gilberto Volpara

Facileisolare.it

 

Nel corso dell'ultima puntata di Scignoria! straordinaria interpretazione di Irene Celle e Bernardo Pellegrini in uno dei manifesti musicali della tradizione genovese. 

 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

celle pellegrini scignoria! celle

Condividi: