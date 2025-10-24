A San Desiderio c'è “A Scuola Aperta”: quando una piccola comunità educa un bambino

Da più di dieci anni l’associazione “A Scuola Aperta” è diventata il simbolo della vita di comunità a San Desiderio, quartiere collinare di Genova che, grazie all’impegno di volontari e famiglie, ha trasformato la propria scuola in un vero centro di aggregazione.

Nata nel 2012 con l’obiettivo di contrastare il calo delle iscrizioni e sostenere le famiglie, l’associazione guidata da Maria Giulia Pastorino ha costruito un modello educativo basato sulla collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. Dal pre e doposcuola ai laboratori creativi, fino ai corsi per adulti e ai concerti corali, ogni attività è pensata per rendere la scuola uno spazio aperto a tutti.

In collegamento da San Desiderio, Ilaria Pellegrino e Alexandra, volontarie e consigliere, raccontano come l’associazione sia riuscita a creare un autentico senso di comunità: bambini, genitori, nonni e giovani che si ritrovano insieme per educare, condividere e crescere.

Molti degli ex alunni oggi tornano come volontari, testimoniando che “A Scuola Aperta” non è solo un’associazione, ma una grande famiglia.

Come dice il motto che ne riassume lo spirito: “Per crescere un bambino serve un intero villaggio.” E a San Desiderio, quel villaggio c’è davvero.

