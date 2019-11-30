Dacia Sandero 2020, a 9000 euro sarà prima ibrida low cost

Anche uno dei modelli più 'popolari' in Europa, per il suo posizionamento nella fascia 'entry level' - la Dacia Sandero - potrebbe presto fare un salto di qualità, affiancando alle versioni Diesel 85 Cv e benzina 75 e 100 Cv una inedita variante ibrida con propulsore benzina 1.6 elettrificato da circa 128 Cv. Lo anticipa il magazine tedesco AutoBild, che ha sorpreso un prototipo di questa vettura in collaudo con la classica mimetizzazione 'optical'.

La Sandero Ibrida dovrebbe debuttare nel 2020, al momento del lancio della nuova generazione (l'attuale è del 2012) e continuerà ad essere costruita sulla piattaforma CMF-B della Renault Clio 5, modello con il quale condividerà appunto anche questa soluzione elettrificata E-Tech lanciata già nel 2018. Con il debutto della Sandero 2020 la marca low cost del Gruppo Renault dovrebbe compiere anche un salto di 'posizionamento' in quanto la nuova carrozzeria - più grande dell'attuale - collocherà questo modello fra la Clio 5 (4,05 m) e la Captur (4,23 m). Sandero, che diventerà la prima ibrida low cost al mondo, dovrebbe adottare una variante depotenziata del sistema E-Tech, che nella Clio utilizza il 4 cilindri 1.6 benzina da 91 Cv accoppiati a due motori elettrici, uno da 48 Cv che viene impiegato per muoversi a bassa velocità ed uno - integrato nel gruppo alternatore/motorino d'avviamento/generatore - che fornisce altri 20 Cv e che serve, oltre che per fornire coppia aggiuntiva, per la ricarica della batteria da 1,2 kWh di capacità nominale.

Secondo fonti vicine all'azienda, la soluzione E-Tech sarebbe già in grado di soddisfare le future norme Euro 7 che entreranno in vigore nel 2025. E questo sarebbe un altro primato di Sandero Ibrida, che potrebbe essere proposta (secondo valutazioni della stampa francese) ad un prezzo attorno ai 9.000 euro.

