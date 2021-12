Il marchio britannico MG compie 100 anni nel 2022: nuovi suv e crossover in arrivo in Italia

di Maria Grazia Barile

Il marchio britannico MG compirà 100 anni nel 2022, ha avuto una vita travagliata dal 2005 in mani cinesi alla casa Nanjing Automobile Corporation (NAC). A inizio 2007 alcuni modelli con marchio MG iniziano a uscire dagli stabilimenti cinesi ma a fine anno la stessa NAC viene assorbita dal colosso cinese SAIC Motor, settimo costruttore al mondo con 7 milioni di vetture prodotte all'anno. Nel 2015 la MG è tornata in Europa, inGranBreagna, e ora arriva in Italia con una gamma di suv e crossover. Tutti i dettagli nel video.