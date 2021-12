Formula 1 in lutto, addio a Sir Frank Williams

di Marco Garibaldi

Aveva conquistato 9 titoli mondiali costruttori e 7 piloti. "Sir Frank era una leggenda e un’icona del nostro sport. La sua scomparsa segna la fine di un’era"

Si è spento all'età di di 79 anni Sir Frank Williams, fondatore dell’omonima scuderia e uomo simbolo del Circus per oltre quattro decadi.

Williams aveva conquistato, con la sua scuderia, 9 titoli mondiali costruttori e 7 piloti: memorabile la sequenza di 9 titoli in sei stagioni tra il 1992 e il 1997, con i mondiali conquistati da Mansell, Prost, Hill e Villeneuve. In un grave incidente stradale nel 1986, in Francia, riportò una grave frattura della colonna vertebrale che lo costrinse su una sedia a rotelle.

"Il team Williams Racing è estremamente rattristato dalla scomparsa del nostro fondatore Sir Frank Williams – ha dichiarato in un comunicato ufficiale Jost Capito, attuale team principal della squadra – Sir Frank era una leggenda e un’icona del nostro sport. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il nostro team e per lo sport della Formula 1. Era unico nel suo genere e un vero pioniere. Nonostante le notevoli avversità affrontate nella sua vita, ha portato la nostra squadra a vincere 16 campionati del mondo rendendoci uno dei team di maggior successo nella storia di questo sport. I suoi valori, tra cui l’integrità, il lavoro di squadra e una feroce indipendenza e determinazione, rimangono l’ethos fondamentale della nostra squadra e sono la sua eredità, così come il nome della famiglia Williams sotto il quale corriamo con orgoglio. I nostri pensieri sono con la famiglia Williams in questo momento difficile".