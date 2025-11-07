A Palazzo Ducale i 50 anni del Corecom Liguria: mezzo secolo di tutela dell'informazione

Palazzo Ducale ha ospitato la cerimonia per i 50 anni del Corecom Liguria, un anniversario che ha riunito istituzioni, autorità e rappresentanti del mondo della comunicazione. Tra i relatori, il cardinale Angelo Bagnasco, il presidente del Corecom Manfredi Maglio, il direttore Agcom Nicola Sansalone, il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari e la vicepresidente della Commissione di vigilanza Rai Augusta Montaruli. Un confronto sul ruolo dell’informazione, della regolazione e della responsabilità sociale dei media nel panorama contemporaneo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.