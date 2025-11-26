A Genova torna la Fiera di Natale in Piazza della Vittoria

Da sabato 29 novembre prende il via la tradizionale Fiera di Natale in piazza della Vittoria a Genova, quest’anno con apertura anticipata su richiesta delle associazioni di categoria. La manifestazione resterà aperta fino a mercoledì 24 dicembre, con banchi dedicati alle merci varie e ai prodotti tipici delle festività.

"La Fiera di Natale contribuisce a creare un clima di festa e a sostenere il commercio tradizionale della nostra città. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per progettare e realizzare l’evento, sempre pronti a rispondere alle esigenze degli operatori. Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, possiamo offrire ai cittadini e ai visitatori un appuntamento che valorizza le nostre tradizioni e rafforza la vitalità economica del territorio", questo il commento dell’assessora al Commercio e alle Tradizioni, Tiziana Beghin.

Appuntamento fisso del periodo natalizio e inserita nel calendario degli eventi cittadini su area pubblica del Comune e della Regione, la fiera nasce per valorizzare l’offerta mercantile e culturale del territorio. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per i cittadini genovesi e liguri, favorendo la sinergia tra turismo e sviluppo commerciale e sostenendo il commercio su area pubblica.

