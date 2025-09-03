A Genova è Olly-mania: biglietti esauriti in poche ore, annunciata una seconda data del tour al 'Ferraris'

E' già Olly-mania a Genova: in poche ore infatti sono andati esauriti i biglietti per la prima tappa del tour musicale del vincitore del Festival di Sanremo, che ieri sera aveva annunciato l'inizio dello spettacolo itinerante 'Tutti a casa', il 18 giugno 2026 allo stadio 'Ferraris' di Genova.

La notizia arriva sui social direttamente dal cantante genovese, che annuncia l'apertura della vendita dei tagliandi per una seconda data, il 20 giugno del 2026 leggi anche - 'Tutti a casa', Olly annuncia la prima data del tour: canterà il 18 giugno 2026 allo stadio 'Ferraris'

