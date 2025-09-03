'Tutti a casa', Olly annuncia la prima data del tour: canterà il 18 giugno 2026 allo stadio 'Ferraris'

Sarà lo stadio Luigi Ferraris di Genova ad ospitare la prima tappa del nuovo tour di Olly, cantante genovese vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Lo ha annunciato lo stesso cantante durante il concerto di ieri sera all’Ippodromo di san Siro a Milano: Federico Olivieri, in arte Olly, ha scelto per la prima data, il prossimo 18 giugno 2026, lo stadio Luigi Ferraris di Genova che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica proprio per Olly e la sua gente a 22 anni dall’ultimo concerto di Vasco Rossi.

«Riportare dopo 22 anni la grande musica al Ferraris è un sogno che si realizza – dichiara la sindaca Silvia Salis - E per questo non posso che ringraziare Olly e tutto il suo staff per aver fortemente voluto questo evento, mostrando ancora una volta lo stretto legame che unisce Federico alla sua, alla nostra città. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità. Sappiamo – continua la sindaca - che il Ferraris deve essere riqualificato per poter vivere tutti i giorni e non solo di calcio, ma dare fin da subito la dimostrazione che, con qualche sforzo in più, anche ora è possibile organizzare un grande evento è un bellissimo segnale, che siamo certi possa trovare il sostegno di tanti genovesi, tanti giovani appassionati di musica, e possa essere il volano per altri appuntamenti futuri. Genova torna ancora una volta al centro della scena musicale con la consapevolezza che cultura e spettacolo non sono solo intrattenimento, ma parte viva dell'identità di una comunità che vuole sempre più essere a misura di giovani».

L'evento - Già dal titolo, “Tutti a casa” che, si capisce come il tour racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che un suo live sprigionano.

I biglietti per Tutti a casa - live prodotto e organizzato da Magellano Concerti - sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Al concerto di ieri sera era presente la consigliera delegata alle Politiche Giovanili Francesca Ghio, su delega della sindaca, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

