A Fior di pelle, l'8 e il 10 maggio screening gratuiti del melanoma

GENOVA - La Fondazione Alberto Castelli rinnova il suo impegno nella lotta contro il melanoma con la V edizione di "A Fior di Pelle", in programma giovedì 8 e sabato 10 maggio 2025 a Genova. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure (CoL) e la Croce Bianca Genovese, in partnership con l’Associazione Melanoma Day, con il Patrocinio della Regione Liguria, di ADOI (Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani) e degli ospedali genovesi (ASL3, Galliera, Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale), offrirà screening gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma, aperti ad adulti e bambini.

Le prenotazioni

A partire da martedì 6 maggio, nella fascia oraria 14-17 e fino ad esaurimento posti, sarà possibile prenotare una sola visita a telefonata chiamando esclusivamente il 344 5728765 (gli altri enti coinvolti non saranno autorizzati a prenotare o a fornire informazioni in merito all’iniziativa).

A prenotazioni esaurite verrà offerta l’opportunità dell’accesso libero in Piazza della Vittoria, negli spazi antistanti alla sede INPS, sabato 10 maggio dalle ore 09:00 dove sarà attiva una postazione di ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese per un totale di circa 30 visite. Le modalità di accesso avverranno in ordine di arrivo con la consegna di un numero a partire dalle 08.45. La dermatologa presterà servizio nelle fasce orarie 09-13 e 14-18. Insieme contro il melanoma

L’edizione 2025 di A Fior di Pelle offrirà circa 100 visite gratuite: un numero importante, destinato a crescere ulteriormente nelle settimane successive, vista la partenza di un’importante novità che la Fondazione Alberto Castelli vuole presentare ai genovesi, ovvero il progetto di ambulatori gratuiti “Insieme contro il Melanoma”.

La generosa donazione della Fondazione Pallavicino consentirà alla Fondazione Alberto Castelli di offrire, nei prossimi 12 mesi, circa 300 visite di screening gratuiti destinati alle persone di fascia debole per reddito, presso l’ambulatorio di Molassana del Centro Oncologico Ligure, partner per tutto il progetto. Il primo appuntamento è fissato per il 15 maggio.

Il progetto prevede anche un’attività di educazione alla prevenzione nelle scuole, con una decina di incontri per studenti nel corso dell’anno scolastico.

“Con questa nuova iniziativa vogliamo ampliare il nostro intervento nei riguardi dei cittadini che hanno più difficoltà a prendersi cura della propria salute e parlando direttamente ai giovani», dice Carlo Castelli, Presidente della Fondazione. “Perché il melanoma si può combattere, ma il primo passo è prevenirlo e riconoscerlo”.

