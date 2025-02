A Certosa cinque furti con spaccata in una notte, i commercianti: “Abbiamo paura”

Un negozio di animali, una farmacia, un centro estetico, un bar e un negozio di merce varia: sono questi i cinque locali che nella notte tra venerdì e sabato sono stati vittime di furti e spaccate a Certosa. I proprietari al mattino hanno trovato vetrine rotte e casse vuote, anche se nessuno aveva grosse somme. Polizia e carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona, le prime analisi suggeriscono che il colpo sia stato messo a segno da un solo individuo.

L’ultimo colpo - Il sesto furto di questa serie è avvenuto nella notte tra mercoledì a giovedì, mentre quest'ultima i titolari della cartoleria l’hanno passata in bianco aspettando che venisse sostituita la porta del loro negozio. Il ladro ha infranto la porta di vetro dell’attività, provocando danni per circa 3.000 euro. È riuscito a portare via un computer contenente dati personali e foto di famiglia, oltre a circa cento euro. Il cassetto del registratore di cassa è stato ritrovato poco distante dal negozio. I titolari Angela e Simone, che vivono pochi piani sopra l’attività, hanno sentito l’allarme nel cuore della notte ma hanno evitato di precipitarsi sul posto per timore che il malvivente fosse ancora all’interno. Un clima di insicurezza che preoccupa la coppia, “ora abbiamo paura - confessano -, oggi o domani dovremmo chiudere”.

Colpo fallito – Il titolare della farmacia ha visto due volte la sua attività colpita in pochi giorni. Serratura rotta e motore della saracinesca strappato, ma lo scassinatore non è riuscito a entrare. L’ammontare del danno è ancora in fase di valutazione. Secondo il farmacista più pattuglie e più controlli della zona potrebbero aiutare a migliorare la situazione, “serve più sicurezza”.

Brusco risveglio – Djamila vive e lavora in via Jori, ha la casa a pochi metri dal suo bar. Sabato mattina alle 4:50 del mattino ha sentito il rumore riconoscibile della sua saracinesca ma subito non ha pensato al peggio. Poi è scesa di casa un po’ in ritardo dopo essersi occupata della figlia piccola: ha trovato il suo bar aperto, privo della sua cassa. Ora si chiede "cosa sarebbe successo se fossi scesa prima e mi fosse trovata davanti al malfattore”. Da quanto riportato da Djamila, l’uomo aveva il volto coperto da un casco. La sua manovra è durata pochi secondi, il tempo di entrare, strappare i fili del registratore di cassa con circa 70 euro all’interno.

Luci che si spengono - Alcuni commercianti ora vogliono andarsene via. La proprietaria del centro estetico colpito ci confessa che sta cercando un locale in un'altra zona, "me ne voglio andare da Certosa" ha dichiarato. "La zona è diventata un po' insostenibile per noi commercianti - spiega una dipendente. - Non si vede nessuno in giro e stanno continuando spaccate e furti". Andarsene dal quartiere "dispiace, perché qui abbiamo fidelizzato tante clienti negli anni, sei cresciuta anche insieme a loro e anche grazie a loro siamo arrivate fino a qui, però speriamo di cambiare in meglio trovando più serenità. Danni del genere per un piccolo commerciante lasciano un buco, sono un bel problema". "C'è un'aria bruttissima" ammette il proprietario dell'edicola, preoccupato da ciò che sta succedendo al piccolo commercio in tutta la città. "Chi comanda deve capire che senza i negozi le strade sono meno sicure. In questi anni ci siamo conquistati i clienti grazie alla cura con cui li serviamo, è questo che ci differenzia dai centri commerciali o Amazon. Ma qui - conclude - chiuderemo tutti".

Indagini - Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e identificare i responsabili.

