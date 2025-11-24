Benvenuti in Liguria: le origini di pesto e birra con i segreti per stupire sulla tavola del Natale

Quali sono i segreti per creare un vero pesto partendo da un basilico d'assoluta qualità coltivato nelle serre di Liguria. Nella proliferazione delle birre artigianali, quali sono le regole da tenere a mente per un prodotto d'eccellenza che possa esaltare Genova e dintorni? A queste domande e a tanti altri quesiti proverà a fornire risposte la nuova puntata di Bevenuti in Liguria in onda mercoledì 26 novembre alle 20.40 su Telenord e telenord.it.

Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, il format effettuerà un itinerario tra Celle Ligure, Busalla, Montoggio, con una storia di socialità e sport, per concludere a Genova Bolzaneto: "Qui sarà raccontata la magia del Natale con i consigli per un centrotavola da sogno".

Ospite della puntata chi, in quelle zone d'entroterra, quotidianamente, garantisce servizi sanitari d'emergenza o trasporti medici alla popolazione locale tra difficoltà autostradali e ospedali cittadini sempre più lontani dai paesi.

