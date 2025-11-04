Eni incassa 2 miliardi da cessione 20% Plenitude a Fondi Ares

Ottenuta l'approvazione dell'operazione da parte delle autorità competenti, Eni ha annunciato il perfezionamento della cessione di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Plenitude ai fondi Ares Alternative Credit, affiliati ad Ares Management Corporation.

Con questa operazione, basata su un equity value di Plenitude pari a 10 miliardi di euro e un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro, Eni ha incassato 2 miliardi di euro.

L'operazione, si legge in una nota, "è parte integrante della strategia di Eni finalizzata alla valorizzazione delle proprie società satellite attive nei business della transizione energetica, attraverso l'ingresso di partner strategici e capitali allineati che supportano i loro piani di sviluppo".

L'operazione era stata annunciata giugno di quest'anno.

