Lerici Music Festival: musica, immagine e movimento dal 24 luglio nel Golfo dei Poeti

Dal 24 luglio al 4 agosto 2025, il Lerici Music Festival torna a incantare il Golfo dei Poeti con la sua nona edizione. Un appuntamento ormai atteso, che si conferma tra i più rilevanti del panorama musicale italiano e internazionale. Il direttore artistico e d’orchestra Gianluca Marcianò propone un programma ambizioso e coinvolgente che fonde musica, immagine e movimento, celebrando il dialogo tra suono e arti visive, in particolare quelle legate al cinema. Oltre venti eventi animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Liguria orientale, in un abbraccio tra bellezza naturale e patrimonio storico.

Le star internazionali protagoniste del Lerici Music Festival 2025 - Il cartellone di quest’anno brilla di presenze straordinarie. Il violinista Pinchas Zukerman, vera leggenda vivente, sarà tra gli ospiti d’onore, affiancato dal pianista Simon Trpčeski, interprete d’eccezione di Rachmaninov, e dalla violoncellista Miriam Prandi, protagonista in un raro brano di Nino Rota.

La sezione di teatro musicale vedrà il debutto a Lerici del regista russo Dmitry Krymov, noto per il suo linguaggio innovativo, che presenterà una nuova visione de La Tragédie de Carmen, con la soprano Carmen Giannattasio nel ruolo della protagonista.

Il programma abbraccerà inoltre capolavori come Candide di Bernstein, repertorio sinfonico affidato all’Orchestra Toscanini, e incursioni creative tra jazz, cinema, teatro e arte contemporanea.

Musica, arte e parole: una proposta per tutti i sensi - Non solo concerti: il Lerici Music Festival 2025 propone un’esperienza culturale a 360 gradi. In calendario anche una mostra dell’artista Arcangelo Sassolino, un contest per giovani talenti emergenti e una serie di colazioni-conferenze pensate per creare momenti di incontro e riflessione tra pubblico e protagonisti del festival.

L’idea è chiara: coinvolgere tutti i sensi e ogni tipo di spettatore, dagli amanti del repertorio classico a chi ricerca nuove forme di contaminazione artistica. Come spiega Gianluca Marcianò: "Il programma di quest’anno ci metterà in contatto con artisti incredibili, molti dei quali per la prima volta a Lerici. Un’occasione per ascoltare brani celebri e scoprire rarità dimenticate, in attesa del decennale nel 2026".

I luoghi simbolo del Golfo dei Poeti accolgono la grande musica - Ogni concerto sarà anche un viaggio tra scenografie naturali e architetture cariche di storia. La musica prenderà vita tra i viali della Villa Marigola, immersa nel verde con vista mare, nella Chiesa di San Francesco con il suo dipinto del Quattrocento, e sulla Rotonda Vassallo, affacciata sul golfo con un’eleganza liberty unica.

Altri eventi animeranno la fortezza Firmafede di Sarzana, antico presidio sulla Via Francigena, in un percorso ideale che unisce arte, spiritualità e paesaggio. Ogni luogo scelto diventa parte integrante dell’esperienza, trasformandosi in palcoscenico naturale per le emozioni del festival.

Lerici tra arte, identità e vocazione internazionale - Per il sindaco Leonardo Paoletti, il festival è molto più di un evento musicale: "Il Lerici Music Festival si conferma uno degli eventi di maggior rilievo per la nostra comunità, rafforzando l’identità del Golfo dei Poeti. Il respiro internazionale dell’iniziativa proietta Lerici ben oltre i confini geografici, restituendo quell’aura culturale che ha attratto nei secoli artisti come Dante, Byron, Wagner e Montale».

Un legame, quello tra Lerici e la cultura, che risuona ancora oggi nelle parole di Pier Paolo Pasolini, incantato dalla luce della costa ligure nel 1959: "Non ho mai visto tanto e così perfetto sole".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.