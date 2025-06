86° Giro dell'Appennino, Diego Ulissi trionfa con un'impresa d'altri tempi, dopo una fuga di 40 km cominciata sulla Bocchetta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' il toscano Diego Ulissi (Astana) il vincitore della 86esima edizione del Giro del'Appennino.

Il 35enne dell'Astana Team vince in solitaria la corsa ciclistica, tagliando il traguardo in via XX settembre, a Genova, dopo una gara durata poco meno di 5 ore. Ulissi ha compiuto un'impresa di altri tempi, andando in fuga sulla Bocchetta e consolidando il vantaggio sulla micidiale ascesa della Guardia dove ha portato il vantaggio sugli inseguitori, tra cui Alessandro Covi della UAE e il compagno di squadra Simone Velasco, a oltre 1'35". Ulissi ha saputo amministrare il vantaggio nei 15 km di pianura successivi, chiudendo con un margine di pochi secondi su Ponomarov uscito dal gruppo regolato in volata da Velasco.

Brutta giornata per il talentino di Avegno Lorenzo Finn, campione del mondo juniores, caduto in discesa tra Pietralavezzara e Isoverde, mentre si trovava nel gruppo dei primi inseguitori di Ulissi, e costretto al ritiro. Il giovane corridore si è sottoposto a un esame radiografico cautelativo alla clavicola, già infortunata in passato. Finn è caduto nello stesso punto fatale nel 2022 a Marco Frigo, che si era fratturato il polso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.