4 novembre, Genova celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate in Piazza della Vittoria

Oggi, 4 novembre, Genova si unisce alle celebrazioni nazionali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia pubblica in Piazza della Vittoria alla presenza delle più alte autorità civili e militari della provincia e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

L’evento, aperto alla cittadinanza, intende ricordare la conclusione della Prima Guerra Mondiale e il compimento dell’unità d’Italia, rendendo omaggio al sacrificio di oltre 600.000 Caduti e a quello di migliaia di feriti e mutilati.

Genova è tra le 36 città italiane scelte per ospitare la celebrazione in contemporanea con quella principale di Ancona.

Il programma prevede:

Ore 10.40: alzabandiera in Piazza della Vittoria;

A seguire: celebrazione della Santa Messa;

Ore 11.30: commemorazione ufficiale con la partecipazione di una compagnia d’onore interforze, la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai Caduti sotto l’Arco della Vittoria, e la consegna della bandiera nazionale a una scolaresca da parte del Prefetto e del Comandante del Presidio militare di Genova;

Ore 16.30: ammaina bandiera conclusivo.

A corredo della giornata, sono previste iniziative collaterali come conferenze nelle scuole e l’apertura al pubblico di alcune caserme, offrendo un’occasione di incontro e dialogo tra cittadini e Forze Armate.

