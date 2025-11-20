30 anni di Orientamenti: esplorare, imparare, scegliere

Un traguardo importante che celebra tre decenni dedicati a guidare giovani e famiglie nel mondo della formazione, delle professioni e delle opportunità future. L’edizione di quest’anno mette ancora una volta al centro la curiosità, la crescita personale e la capacità di compiere scelte consapevoli.

Nel corso del collegamento di Carlotta Nicoletti, Simona Ferro, assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, sottolinea l’impegno delle istituzioni nel favorire un orientamento inclusivo e accessibile.

A portare una testimonianza diretta dal mondo dello sport è la pallavolista Stella Nervini, esempio di determinazione e passione, che condivide la sua esperienza di scelta e crescita professionale.

Un’occasione per riflettere su quanto Orientamenti abbia contribuito, in questi trent’anni, a costruire nuove prospettive e a valorizzare i talenti delle nuove generazioni.

