3° Premio Nazionale Di Marzio

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2° Premio Telenord-Di Marzio, Gasperini: "Gianni persona eccezionale. Al Genoa finalmente un ambiente sereno"
20/05/2025
di Filippo Serio
Portofino, 2° Premio Telenord "Gianni Di Marzio". Piana: "Evento di respiro non solo nazionale, ma internazionale"
20/05/2025
di Carlotta Nicoletti
Portofino, 2° Premio Telenord "Gianni Di Marzio". Ermirio (Gvm): "Evento importante, con piacere partecipiamo per il secondo anno"
20/05/2025
di Carlotta Nicoletti
Portofino, 2° Premio Telenord "Gianni Di Marzio". Viacava: "Bellissima idea, un parterre di ospiti eccezionale"
20/05/2025
di Carlotta Nicoletti