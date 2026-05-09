3° Forum Energia, Zara (Veos AI): “Dati e mancanza di visione strategica sono i veri ostacoli all’AI nelle utility”

“Il principale ostacolo all’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore delle utility è sostanzialmente duplice”.

Lo ha spiegato Mattia Zara (Veos AI), analizzando le barriere che rallentano l’integrazione dell’AI nelle aziende energetiche.

“Da un lato manca spesso una visione prospettica chiara su come valorizzare gli asset già disponibili all’interno delle aziende. Le utility possiedono enormi quantità di dati e infrastrutture, ma non sempre esiste una strategia per trasformarli in valore attraverso tecnologie di intelligenza artificiale”.

Zara ha sottolineato in particolare il potenziale ancora poco sfruttato dei dati di consumo energetico.

“I dati che arrivano dai contatori, quelli utilizzati per la fatturazione mensile, nascondono un valore enorme. L’analisi di questi consumi può essere utilizzata non solo per il business planning, ma anche per offrire nuovi servizi al cliente finale”.

Secondo Zara, l’applicazione dell’AI ai dati energetici può generare benefici sia per i consumatori sia per i fornitori.

“Rendere disponibili queste informazioni in modo semplice e non invasivo permette agli utenti di conoscere meglio i propri consumi, diventare più consapevoli e ottimizzare l’utilizzo dell’energia. Allo stesso tempo, per le utility significa comprendere meglio i comportamenti dei clienti, ridurre i rischi di abbandono e migliorare la gestione del portafoglio”.

Infine, ha evidenziato come il contesto economico del settore contribuisca a rallentare l’innovazione.

“Si tratta di un comparto con margini già molto compressi, e questo rende più complessa e lenta l’adozione di nuove tecnologie, nonostante il potenziale sia estremamente elevato”.

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