3° Forum Energia, Bragoli (Erg): "Rinnovabili e repowering, energia stabile per affrontare la volatilità del gas”
di Luca Pandimiglio
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“In questo momento siamo molto impegnati sull’eolico e sul repowering dei siti già installati”
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