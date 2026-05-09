3° Forum Energia, Bragoli (Erg): "Rinnovabili e repowering, energia stabile per affrontare la volatilità del gas”

In uno scenario energetico ancora segnato dalle oscillazioni dei prezzi del gas e dall’incertezza geopolitica, Erg rafforza la propria strategia industriale basata sulle rinnovabili e sulla stabilizzazione dei costi energetici. A illustrarla è Luca Bragoli, che inquadra il ruolo del gruppo come quello di un operatore ormai pienamente orientato alla produzione pulita.

“Erg oggi è un operatore rinnovabile e la nostra risposta alla domanda energetica è la produzione di energia da fonti rinnovabili”, spiega Bragoli. “Un elemento di grande valore in questa fase di crisi è la possibilità di dare un prezzo più stabile all’energia prodotta”.

Secondo il manager, la volatilità dei prezzi energetici, legata soprattutto al gas, rappresenta uno dei principali problemi per il sistema economico. La soluzione passa da una trasformazione strutturale del sistema energetico, che coinvolge elettrificazione dei consumi, sviluppo delle reti e maggiore flessibilità.

“L’elettrificazione dei consumi è una leva fondamentale per aumentare la quota di energia coperta da fonti rinnovabili”, afferma. “Serve un sistema che integri reti più evolute, flessibilità e una crescita significativa delle rinnovabili”.

All’interno di questa strategia, Erg sta concentrando gli investimenti soprattutto sull’eolico, con particolare attenzione alle attività di repowering, ovvero il rinnovamento e potenziamento degli impianti esistenti.

“In questo momento siamo molto impegnati sull’eolico e sul repowering dei siti già installati”, sottolinea Bragoli. “Questi interventi permettono di raddoppiare o addirittura triplicare la capacità produttiva, riducendo al contempo l’uso di suolo”.

Oltre al beneficio ambientale, il repowering consente anche un miglioramento dell’efficienza complessiva degli impianti e una maggiore stabilità della produzione nel lungo periodo.

“Il risultato è una produzione più efficiente, sostenibile e soprattutto economicamente stabile nel tempo”, conclude Bragoli.