Forum Nazionale sull’Energia - 3° edizione

3° Forum Energia, Cecchi (Iren): "Teleriscaldamento e decarbonizzazione, economia circolare e recupero del calore per la transizione”

di Luca Pandimiglio

1 min, 25 sec

“Il tema del recupero del calore dai data center è molto importante per la transizione energetica”

18 - SettimoLink

Il settore del teleriscaldamento si trova oggi al centro della trasformazione energetica europea, tra volatilità dei mercati e nuove sfide regolatorie. A descriverne le prospettive è Alessandro Cecchi di Iren, che evidenzia come il comparto sia chiamato a evolvere in chiave sempre più sostenibile e integrata.

“Come tutti i settori energetici, anche il teleriscaldamento è esposto a una grande volatilità degli scenari energetici e a importanti novità normative e regolatorie”, spiega Cecchi.

Il percorso verso gli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030 e 2050 apre però nuove opportunità di sviluppo, soprattutto nell’ottica dell’economia circolare e del riutilizzo delle fonti di calore oggi disperse.

“Gli obiettivi di decarbonizzazione ci spingono verso nuove possibilità di sviluppo”, afferma. “In particolare attraverso l’economia circolare, utilizzando fonti rinnovabili termiche e recuperando calore da altri settori”.

Tra le soluzioni più rilevanti rientrano l’utilizzo del calore proveniente dai termovalorizzatori, dagli impianti di depurazione delle acque e dagli scarti termici di impianti industriali, urbani e terziari.

Un potenziale ancora più significativo riguarda il recupero del calore dai data center, infrastrutture sempre più diffuse nelle aree urbane.

“Il tema del recupero del calore dai data center è molto importante per la transizione energetica”, sottolinea Cecchi. “Il potenziale è significativo: secondo uno studio del Politecnico di Milano si potrebbe passare da circa 10 a 50 terawattora recuperati nell’arco di dieci anni”.

Per il settore, la sfida è quindi duplice: adattarsi a un quadro regolatorio in continua evoluzione e trasformare il teleriscaldamento in un’infrastruttura chiave per l’efficienza energetica delle città del futuro.

 
 

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