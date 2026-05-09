3° Forum Energia, Erulo (Tirreno Power): "impianti programmabili essenziali per la stabilità del sistema elettrico”

Nel pieno della transizione energetica e con la crescente quota di rinnovabili nel mix elettrico, il sistema elettrico europeo è chiamato a garantire al tempo stesso decarbonizzazione e sicurezza dell’approvvigionamento. In questo contesto si inserisce la riflessione di Enrico Erulo di Tirreno Power, che sottolinea il ruolo ancora centrale degli impianti termoelettrici programmabili.

“Con la crescita delle rinnovabili nella rete elettrica diventa fondamentale disporre di impianti programmabili, come quelli a gas”, spiega Erulo. “Sono impianti che possono essere attivati in ogni momento e che garantiscono la stabilità del sistema”.

Secondo il manager, la natura intermittente delle fonti rinnovabili rende ancora necessario il contributo degli impianti tradizionali, in grado di intervenire rapidamente per compensare le variazioni della produzione e assicurare l’equilibrio della rete.

“Questi impianti sono essenziali per far fronte alle perturbazioni della rete e garantire l’adeguatezza del sistema elettrico”, sottolinea.

Un altro elemento chiave è il contributo ai servizi di dispacciamento, ovvero le attività che consentono al gestore della rete di mantenere in equilibrio domanda e offerta di energia in tempo reale.

“Le fonti rinnovabili oggi non sono ancora in grado di fornire tutti i servizi necessari al sistema”, osserva Erulo.

Guardando ai prossimi anni, Tirreno Power intende mantenere un ruolo attivo nel sistema energetico, puntando sull’efficienza degli impianti esistenti e sulla capacità di risposta alle esigenze del gestore di rete.

“Il nostro obiettivo è mantenere la massima efficienza degli impianti per essere sempre pronti a rispondere alle richieste del sistema elettrico”, conclude Erulo.