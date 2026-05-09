Forum Nazionale sull’Energia - 3° edizione

3° Forum Energia, Ponti (Enea): "Le tecnologie digitali, ambiti e priorità"

di Luca Pandimiglio

26 sec

"Rinnovato interesse verso il nucleare, con lo studio delle dinamiche necessarie ad affrontare il tema del cosiddetto “nucleare pulito""

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"Su quali tecnologie digitali sta puntando maggiormente ENEA in questo momento? Le attività digitali dell’ENEA spaziano in diversi settori: dal calcolo scientifico alle attività a supporto delle ricerche verticali dell’Agenzia". Così Giovanni Ponti, responsabile divisione sviluppo sistemi informatici e Ict Enea.

"In particolare, riguardano la sostenibilità ambientale, il supporto agli impianti per le energie pulite e, infine, il rinnovato interesse verso il nucleare, con lo studio delle dinamiche necessarie ad affrontare il tema del cosiddetto “nucleare pulito”.

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