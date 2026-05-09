3° Forum Energia, Migliorini (European Energy): "Fotovoltaico e agricoltura, la doppia sfida della transizione energetica"

Il fotovoltaico sarà uno dei pilastri della transizione energetica italiana nei prossimi anni, ma anche uno strumento per rilanciare il settore agricolo nazionale. Ne è convinto Alessandro Migliorini di European Energy, che collega il futuro delle energie rinnovabili non soltanto alla sicurezza energetica, ma anche a quella alimentare.

“Il fotovoltaico sarà probabilmente l’elemento portante della transizione energetica italiana nei prossimi anni”, spiega Migliorini. “Ma sarà anche uno strumento fondamentale per il rinnovo e il recupero dell’agricoltura in Italia, un settore che negli ultimi trent’anni ha subito un declino inarrestabile”.

Secondo il manager, il tema energetico non può più essere affrontato separatamente dalle dinamiche geopolitiche e agricole. Migliorini richiama infatti le tensioni internazionali legate allo Stretto di Hormuz, sottolineando come il problema non riguardi soltanto petrolio e gas.

“Quando si parla dello Stretto di Hormuz si pensa immediatamente all’energia, ma un altro elemento molto rilevante è quello dei fertilizzanti”, osserva. “Una parte importante arriva da quell’area geografica e una riduzione delle forniture significa inevitabilmente meno produzione agricola”.

Da qui nasce, secondo European Energy, la necessità di recuperare terreni agricoli oggi inutilizzati e sviluppare un nuovo modello integrato tra produzione agricola ed energetica. “Dobbiamo creare un nuovo paradigma che unisca produzione agricola e produzione energetica”, afferma Migliorini.

L’obiettivo è duplice: rafforzare l’indipendenza energetica del Paese e, allo stesso tempo, garantire maggiore stabilità al comparto agroalimentare. “L’indipendenza energetica è essenziale per la competitività industriale italiana”, conclude. “Ma oggi è altrettanto necessario garantire una sicurezza alimentare che appare sempre più messa in discussione”.

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