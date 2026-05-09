3° Forum Energia, Longhi (Fichtner): "Sistemi di accumulo, la sfida è il coordinamento dei progetti complessi"
di Luca Pandimiglio
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“I finanziatori sono molto sensibili alla gestione dei rischi e a capire chi se ne assume la responsabilità”
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