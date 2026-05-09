3° Forum Energia, Venanzini (Danieli): "Decarbonizzazione dell’acciaio, dopo il Green Deal necessaria una svolta radicale"

La transizione energetica nel settore siderurgico ha subito una forte accelerazione dopo l’approvazione del European Green Deal. A evidenziarlo è Alessandro Venanzini di Danieli, intervenuto sul tema della decarbonizzazione della siderurgia secondaria.

“Con il Green Deal europeo e l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, il percorso si è accelerato in modo deciso”, spiega Venanzini. “Prima si parlava soprattutto di efficientamento energetico, con una riduzione indiretta della CO₂. Dopo l’approvazione del piano europeo, invece, è stato necessario imprimere una svolta radicale”.

Secondo Danieli, le aziende del settore non hanno più potuto limitarsi a interventi incrementali, ma hanno dovuto ripensare profondamente i processi produttivi per ridurre drasticamente le emissioni.

Uno dei primi percorsi tecnologici esplorati è stato quello dell’idrogeno. “La prima grande direzione è stata l’utilizzo dell’idrogeno, perché la sua combustione non produce CO₂”, sottolinea Venanzini.

Nel comparto siderurgico, l’idrogeno non rappresentava una tecnologia completamente nuova, poiché già presente in alcuni processi industriali legati al gas di cokeria. “L’idrogeno era già conosciuto come combustibile nel settore”, osserva il manager. “Per questo abbiamo sviluppato ulteriormente questa soluzione, potenziando i nostri centri di ricerca e testando nuovi sistemi di combustione e bruciatori”.

Tuttavia, il percorso di diffusione dell’idrogeno non ha registrato la velocità attesa. “Questo sviluppo non è stato così rapido principalmente a causa dei costi dell’idrogeno”, conclude Venanzini, evidenziando come la sostenibilità economica resti uno dei principali nodi da sciogliere per la decarbonizzazione dell’industria pesante europea.

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