3° Forum Energia, amm. Cappelletti: “Nasce una nuova difesa delle infrastrutture sottomarine energetiche”

“Dal dicembre 2023, con la nascita del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, abbiamo avviato una serie di iniziative concrete per la protezione delle infrastrutture sottomarine energetiche”.

Lo ha dichiarato l’ammiraglio Giulio Marino Cappelletti, direttore della struttura operativa del Polo Nazionale Dimensione Subacquea, illustrando i principali progetti in corso dedicati alla sicurezza del sottosuolo marino.

“Abbiamo promosso tre bandi che hanno finanziato complessivamente venti progetti, per un valore totale di circa 115 milioni di euro cofinanziati. Le iniziative spaziano dalla protezione delle infrastrutture critiche della rete subacquea fino allo sviluppo di sistemi di monitoraggio avanzati”.

Cappelletti ha spiegato come una parte centrale dei progetti riguardi l’uso innovativo delle infrastrutture esistenti.

“Stiamo lavorando su soluzioni di ‘smart cable’, che prevedono l’utilizzo dei cavi in fibra ottica non solo per la trasmissione dei dati, ma anche come veri e propri sensori. In parallelo, vengono sviluppati sistemi autonomi e droni subacquei per migliorare la capacità di osservazione e comprensione di ciò che accade sotto la superficie”.

Secondo l’ammiraglio, uno degli obiettivi principali è colmare un importante vuoto conoscitivo.

“Oggi non abbiamo una conoscenza completa e in tempo reale dell’ambiente sottomarino. L’obiettivo è arrivare a una vera e propria ‘situational awareness’ subacquea, cioè una capacità strutturata di comprendere ciò che avviene sotto il mare”.

Infine, Cappelletti ha sottolineato il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche.

“Stiamo sviluppando sistemi di protezione che vanno dalla dissuasione alla neutralizzazione di eventuali minacce, fino all’intercettazione di mezzi ostili che possano avvicinarsi alle infrastrutture strategiche”.