3° Forum Energia, Ivan Monti (Ansaldo Energia): “Cybersicurezza ormai indispensabile per proteggere gli impianti energetici”

La sicurezza informatica applicata agli impianti produttivi è diventata fondamentale. Oggi non esiste più alcun confronto con i clienti del settore energia senza la presenza di un esperto di cyber security”.

Lo ha dichiarato Ivan Monti, CISO Ansaldo Energia, intervenendo sul tema della protezione delle infrastrutture energetiche e industriali.

“Gli impianti produttivi sono sempre più interconnessi e questo comporta nuovi rischi. Le minacce che fino a pochi anni fa riguardavano principalmente il mondo IT tradizionale oggi coinvolgono anche la Operational Technology, cioè tutti i sistemi fisici e industriali presenti all’interno delle aziende”.

Monti ha sottolineato come molte infrastrutture siano ancora obsolete e poco compatibili con gli standard più avanzati di sicurezza informatica.

“Molti impianti industriali utilizzano ancora tecnologie datate, che non dialogano facilmente con le moderne piattaforme di cyber security. La sfida principale è quindi trovare soluzioni capaci di aumentare la sicurezza senza interrompere la continuità operativa degli impianti”.

Secondo Monti, proteggere le infrastrutture critiche significa garantire la continuità dei servizi essenziali.

“L’obiettivo è fare in modo che continuino ad arrivare nelle nostre case energia elettrica, acqua, gas e tutti quei servizi di cui oggi dipendiamo quotidianamente”.