3° Forum Energia, Ivan Monti (Ansaldo Energia): “Cybersicurezza ormai indispensabile per proteggere gli impianti energetici”
di Luca Pandimiglio
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“Gli impianti produttivi sono sempre più interconnessi e questo comporta nuovi rischi"
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